Песочные часы станут главной визуальной фишкой новейшего южнокорейского флагмана.

Отечественные «мобильные ювелиры» из компании Caviar, чья продукция, известна далеко за пределами дорогих московских салонов и мобильных телефонов российских звезд, уже показали свое видение новейшей продукции южнокорейской Samsung, украсив на уровне «дорого-богато» свежий флагман фирмы – Samsung Galaxy S25 Ultra. И как пишут журналисты сетевого портала www1.ru, это один из самых первых кастомизированных вариантов новой Ультры.

Новая коллекция получила наименование Lunar Year, в чьем нейминге легко угадывается «змеиная эра» – в честь текущего года зеленой змеи. Причем в качестве декоративного элемента ювелиры выбрали популярного уробороса, известного как змей, кусающий сам себя за хвост. Всего на выбор будет несколько вариантов «змеиного смартфона», где самый скромный вариант будущему покупателю обойдется не в такие уж скромные 660 тыс. рублей. В роли такой модели выступает Dark Ouroboros, корпус которого сделан из титана с барельефом.

Самым дорогим телефоном в линейке будет S25 Ultra Ouroboros, продающийся за 900 тыс. рублей. Здесь уроборос уже золотой, 999 пробы. Но что больше всего должно изумить в флагмане-флагмане по мнению российских дизайнеров – это наличие встроенных песочных часов, как бы намекающих о временности всего сущего. В качестве наполнения для последних вместо песчаных крупинок используются частички золота.

А мы напомним, что новый флагманский Самсунг представляет собой мобильный девайс с 120-Герцовым AMOLED-дисплеем в 6,9 дюйма, «шустрить» который заставляет разогнанный чип Snapdragon 8 Elite. За главный оптический датчик отвечает 200-мегапиксельный объектив. Купить на территории США данный телефон можно от 1300$. В РФ новый телефон южнокорейской корпорации продаётся от 160 тыс. рублей.