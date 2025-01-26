О некоей схожести «Орешника» и БРСД РС-26 рассказывается в свежей публикации газеты «The Economist».

Отечественный гиперзвуковой боеприпас средней дальности, запускаемый посредством грунтового мобильного комплекса, установленный на колёсном шасси одного из российских «сверхгрузовиков», специально сконструированных для военных нужд, с высокой вероятностью не относится к новейшим ракетам, а по сути является обновлённой итерацией межконтинентального баллистического комплекса «Рубеж». О некоей схожести «Орешника» и БРСД РС-26 рассказывается в свежей публикации газеты «The Economist».

Иностранные корреспонденты смогли получить доступ к файлам с места находки остатков российской ракеты, атаковавшей в минувшем ноябре один из крупнейших объектов современного украинского ВПК – днепропетровский «Южмаш». И найденные фрагменты ракеты РФ показали, что часть из компонентов баллистического комплекса были собраны на рубеже 2016-2017 годов. Поэтому «Орешник» не является новейшей идеей, воплощенной буквально в течение последнего года.









По мнению репортёров The Economist, новая БРСД это прежде всего явный указатель на возросшие силу и возможности современной российской армии, ориентированный на западную аудиторию.

По словам Владимира Путина ударные части «Орешника» разгоняются до 12 тыс. км/ч и способны пролететь больше 5000 километров. И такие активно маневрирующие блоки не способны сбить современные западные системы ПВО, даже относящиеся к перспективным вооружениям.