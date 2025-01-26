Набрав темп, ледяной гигант держит курс прямо на британский остров Южный Георгий.

Специалисты «Роскосмоса» разместили фотографию самого большого на планете Земля айсберга с собственным именем A23a. Фотография крупнейшего ледового объекта опубликована в ТГ-канале отечественной госкорпорации.

По данным пресс-службы ГК, кадр выполнен в оптическом диапазоне высокочувствительными сенсорами «Метеор-М» с земной орбиты. Сам айсберг находится в режиме постоянного дрейфа в Атлантическом океане.

Подчеркнули географическую масштабность плавающего белого гиганта работники «Роскосмоса» и выложенными точными данными, где указали площадь ледового пространства в 3672 кв. километра. Масса айсберга по приблизительным оценкам составляет порядка 1 трлн. тонн.









По уточненной информации, подсчитанной при помощи компьютерного моделирования, вектор движения дрейфующего айсберга направлен на британский остров Южный Георгий, находящийся в акватории Атлантического океана в её южной части.

Сам айсберг был некогда монолитной частью ледника Фильхнера-Ронне до 1986 года, пока не откололся по естественным причинам. После своего самостоятельного существования на протяжении 30 лет данный объект был всё время под водой в районе моря Уэддела. Но находясь на дне моря поверхность айсберга постоянно уменьшалась под воздействием теплых вод, что позволило подводному течению сдвинуть его и направить к территории британского острова.