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Madarator
"Роскосмос" опубликовал спутниковую фотографию крупнейшего в мире айсберга A23a
Набрав темп, ледяной гигант держит курс прямо на британский остров Южный Георгий.

   Специалисты «Роскосмоса» разместили фотографию самого большого на планете Земля айсберга с собственным именем A23a. Фотография крупнейшего ледового объекта опубликована в ТГ-канале отечественной госкорпорации.

   По данным пресс-службы ГК, кадр выполнен в оптическом диапазоне высокочувствительными сенсорами «Метеор-М» с земной орбиты. Сам айсберг находится в режиме постоянного дрейфа в Атлантическом океане.

   Подчеркнули географическую масштабность плавающего белого гиганта работники «Роскосмоса» и выложенными точными данными, где указали площадь ледового пространства в 3672 кв. километра. Масса айсберга по приблизительным оценкам составляет порядка 1 трлн. тонн.



   По уточненной информации, подсчитанной при помощи компьютерного моделирования, вектор движения дрейфующего айсберга направлен на британский остров Южный Георгий, находящийся в акватории Атлантического океана в её южной части.

   Сам айсберг был некогда монолитной частью ледника Фильхнера-Ронне до 1986 года, пока не откололся по естественным причинам. После своего самостоятельного существования на протяжении 30 лет данный объект был всё время под водой в районе моря Уэддела. Но находясь на дне моря поверхность айсберга постоянно уменьшалась под воздействием теплых вод, что позволило подводному течению сдвинуть его и направить к территории британского острова.  

#роскосмос #спутниковые снимки #айсберг a23a #айсберги #метеор-м #море уэдделла
Источник: t.me
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