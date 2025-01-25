Гипотетическая конфискация российских активов отечественного Госбанка за границей может привести к самым неприятным последствиям для Европейского Союза.

Гипотетическая конфискация российских активов отечественного Госбанка за границей может привести к самым неприятным последствиям для Европейского Союза. Такой точки зрения придерживается главная управляющая Euroclear Валери Урбен в беседе с журналистами ИА Bloomberg.

Если высокопоставленные чиновники решатся на крайние меры и заберут себе замороженные российские финансы, находящиеся на территории ЕС, то не стоит забывать, что это может быть обоюдной игрой. Ведь тогда ничто не помешает Москве использовать ответные шаги, приняв меры против негативных действий официального Брюсселя.





По мнению генеральной управляющей депозитарием, в Москве есть работающие инструменты, который могут буквально обвалить финансовые рынки или поставить их на грань такого обвала.

Всего на землях Евросоюза и Австралии находится 260 млрд. активов правительства РФ, замороженных европейскими и американскими санкциями. Большинство еврооблигаций находится в Бельгии в размере большем, чем 150 млрд. евро.