Система самостоятельно анализирует подозрительные случаи и рисует карту проблем, вызывая оперативные бригады на места нарушений.

Представители МТС проинформировали о получении патента на систему EnergyTool. Последняя необходима для анализа повышенного энергопотребления. Разработка создана на основе машинного обучения и ИИ, способных наблюдать за расходами электроэнергии, выявляя аномальное потребление. Таким образом детектируются незарегистрированные майнинг-фермы. Сама оболочка не является новинкой и уже используется в арсенале технических специалистов фирмы ещё с 2021 года.

Так, действуя в рамках компании поиска незаконных майнинговых производств, система нашла порядка нескольких сотен источников повышенного потребления электроэнергии. Наибольшее количество зарегистрированных преступлений в сфере хищения электроэнергии оказались регион Северный Кавказ и Иркутская область. Причем такие точки утечки являются самой настоящей угрозой – одна крупная майнинг-ферма за месяц расходует столько электричества, сколько расходует один район. Из-за чего нередки аварийные отключения электричества или перегрузка электрической сети.





Помимо поиска оборудования майнеров, программа умеет находить и участки с заниженными показаниями. После собранная информация подаётся в виде своеобразной карты, и сразу же в места гипотетических правонарушений выезжают оперативные группы для неотложных проверок.

Помимо сотрудников МТС новой системой пользуются федеральные и энергетические компании.

Улучшенный алгоритм позволил в 3 раза увеличить частоту выявления работы майнинг-ферм.

Программа EnergyTool не является единственным программно-аппаратным продуктом от отечественного производителя. Есть и счетчик «Лартех», выявляющий повышенное потребление энергии и отправляющий соответствующее уведомление поставщику услуги.