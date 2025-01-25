И это ещё англичане не встретились с действительно обученными военными дельфинами из Крыма.

Представляющий британские ВМС военный чиновник рассказал, что большая тревога, прозвучавшая по поводу объявления в прибрежных водах у Шотландии отечественных глубоководных дронов, была на 100% ложной.

Как оказалось после детального анализа акустических подводных волн, на морском дне притаились не беспилотные подводные аппараты россиян с торпедами или секретными ракетами, а обычное крупное млекопитающее. Такие слова представителя ВМС соединённого королевства приводят репортёры The Sun.

Подозрительные звуки сначала были обнаружены гидроакустическими датчиками надводных и подводных кораблей английского флота, патрулирующих в районе северо-западного побережья Шотландии, рядом со стратегически важной базой местных АПЛ Клайд.





Как пояснил военный, источник акустических возмущений перемещался под толщей прибрежной воды на север в направлении открытого моря. После остановился и развернулся в южном направлении, «зависнув» под мостовым переходом Скай рядом с островной частью Хайленд. И лишь после совершения таких действий неопознанный объект окончательно удалился.

Военные разведчики сначала посчитали, что это наверняка мог быть подводный ударный или разведывательный дрон принадлежности РФ, главной целью которого было накопление информации об акустических следах британских субмарин. Но по итогу вышло, что это не российский сверхсекретный проект подводных беспилотников, а всего лишь выходящие газы из кишечника кита.

Впрочем, по словам военных моряков, такие инциденты и раньше были не редкость.