Для украинских беженцев закрыли въезд на территорию США.

Для украинских беженцев закрыли въезд на территорию США. По информации журналиста New York Times, соответствующее распоряжение получено от министерства внутренней безопасности, руководство которого поставило на паузу целый спектр правительственных программ, позволявших мигрантам некоторый промежуток времени находиться на землях США.

Сюда входила и правительственная программа Uniting for Ukraine, разрешавшая украинцам быть в Штатах, если они смогут доказать наличие у себя финансовых спонсоров. К сентябрю 2023 года таких мужчин и женщин с украинскими паспортами было учтено не менее 150 тыс. человек.

Вместе с тем и до появления Трампа в качестве 47-го президента США бюрократические сложности и отсутствие четких правил сильно мешали для желающих найти убежище в США, как это было при Джо Байдене.

Согласно же новой директиве с сегодняшнего дня заявления, поданные мигрантами, в том числе и украинскими, блокируются.

Помимо беженцев с Украины новое постановление запрещает приём беженцев из Венесуэлы, Гаити и Кубы.