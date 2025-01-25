Польские военные чиновники и политики хотят поставить заслон на пути новейших ракет армии РФ «Циркон» при помощи шестиметрового забора, построенного на границе.

Польские военные чиновники и политики хотят поставить заслон на пути новейших ракет армии РФ «Циркон» при помощи шестиметрового забора, построенного на границе. О необычном способе противостоять воздушной угрозе рассказали иностранные журналисты информационного агентства Associated Press.

Ограждение на польской границе представляет собой 6-метровый бетонный забор поверху которого пущена колючая проволока и установлены цифровые видеокамеры. Именно средства видеофиксации при помощи высокочувствительных оптических датчиков, в том числе и ночных, направленные вверх, и должны предупреждать польских военных о появлении в «пятом океане» гиперзвуковых управляемых снарядов РФ.









Напомним, что «Циркон» представляет собой ракету, прежде всего представленную как средство борьбы против крупных кораблей, авианосцев.

Сама ракета постановлена на боевое дежурство в отечественных армии и флоте совсем недавно в рамках военной технологии: сделано это было в начале января 2023 года. Главная трудность ракеты при её гипотетическом перехвате со стороны оппонента – это высокая скорость на всём протяжении полёта, как и возможность активно маневрировать, совершая противозенитные маневры. Сам боеприпас является многоцелевым, способным эффективно бороться как с сугубо морскими целями, так и сухопутными.