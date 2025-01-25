США ставит на паузу помощь Украине, в частности, военную поддержку. Соответствующие нормы содержатся в новом указе Трампа, оглашенном в начале недели

США ставит на паузу помощь Украине, в частности, военную поддержку. Соответствующие нормы содержатся в новом указе Трампа, оглашенном в начале недели. Согласно этому документу, как информируют собственных читателей представители газеты Politico, под ограничения попадает любое финансирование. Что было подтверждено и несколькими работниками Госдепа.





Тем не менее, все эти приказы о запрете помощи актуальны для всех государств, кроме Египта и Израиля.

Указали американские работники прессы и на то, что новый приказ Трампа стал неожиданностью и весьма удивил сотрудников Госдепа, причем аналог законодательного акта имеет свое действие и на военную помощь украинскому государству.