Лучший совет дня: если у вас есть лишние деньги, то видеокарта RTX 5090 точно не лучший вариант их потратить.

К иностранным экспертам на испытательные стенды попал флагман пятидесятой линейки – графический ускоритель RTX 5090, которому ранее восторженные инсайдеры и не менее обрадованные фанаты «обещали» впечатляющий рост игровой производительности, чуть ли не на 40% превосходящей предыдущую серию видеоадаптеров от Nvidia RTX 4000. Но как это обычно и бывает в нашей трехмерной реальности, крепкие воздушные замки исчезли после первых тестов, когда новое детище инженеров мистера Хуанга оказало полностью разочаровывающее действие: платить 2000$ за продукт, превосходство которого не столь очевидно, могут позволить не только лишь все.

И действительно, согласно первоначальному выводу западных аналитиков, передовой флагман не то что не соответствует неоправданно высоким ожиданиям, он ожидания полностью провалил, демонстрируя игровую производительность на уровне гипотетической Geforce RTX 4090 Ti, которая так и не вышла.

Причем коллективный приговор достаточно существенного количества специалистов и экспертов был категоричен: даже если у вас есть «лишние» деньги, то эти финансы не стоят быть потраченными на этот продукт.

Чтобы убедить всё ещё неуверенных в абсолютном проигрыше «лучшей» карты от господина Дженсена, видеокарту прогнали в нескольких ресурсоемких компьютерных играх. По итогу проверок вышло, что превосходство новой 2000-долларовой карты над своей предшественницей в лице 4090 вышло довольно посредственным. Что позволило с полным правом назвать новинку просто более мощной версией предыдущего поколения RTX.

Та самая RTX 4090 Ti, которая никогда не вышла

Единственное, кому новинка по мнению экспертов должна прийтись ко двору, это игровым энтузиастам, у которых есть внутренняя установка иметь в собственном ПК всё самое новое, тем самым сделав заявку на свой «высокий статус», остальным же геймерам опрошенные эксперты порекомендовали не бежать в магазин за программно-аппаратной обновкой, а дождаться более быстрых решений.