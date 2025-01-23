Конструкторы из КНР спустя рукава отнеслись к конструкции кресел, сминающихся под нагрузкой до состояния желе.

Китайские «городские внедорожники» Changan могут остаться без отечественного автомобильного рынка из-за непроработанной конструкции передних сидений, не отвечающих современным параметрам транспортной безопасности. Соответствующая публикация вышла из-под пера журналистов Mash.

По данным репортёров, проблема обнаружена у моделей Uni-S, Uni-K и Uni-T.

Как подчеркивается в рамках новостной заметки, при столкновении с препятствием спинная плоскость передних сидений разрушается до уровня желе, из-за чего с самой высокой вероятностью у пассажира и водителя транспортного средства будет компрессионный перелом.

Часть водителей китайских авто, попавших в ДТП, уже написали письменные обращения на адрес Национального автомобильного союза, где попросили провести всесторонний тест машин КНР. Соответствующий документ уже получил глава Федерального агентства по техническому регулированию и стандартизации.

Предполагается, что если машины не пройдут тест, данные автомобили запретят продавать на территории России.

Отметим, что Changan находятся в пятерке самых популярных машин на российской территории, а продажи этих машин в РФ продолжают расти.