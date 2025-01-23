Беспилотная система Nezha-SeaDart запускается с подводной лодки и способна оперировать как в под водой, так и воздухе.

Китайские специалисты придумали гибридный двухсферный аппарат под наименованием Nezha-SeaDart, способный оперировать как под водой, так и летать как классический «сухопутный» БЛА. Что интересно, носителем многоцелевой машины выступает подводный корабль. О новинке вооружений рассказали в газете South China Morning Post.

Как информируют китайские журналисты, передовое средство имеет как воздушные лопасти, так и гребные винты, причем первые для снижения сопротивления во время режима подводного средства прилегают к корпусу обтекаемой формы, что позволяет в водной среде в подводном положении развивать высокую скорость, о чем пишет блог «Русское оружие» под редакцией Евгения Даманцева.

В статье подчеркивается, что аппарат имеет предшественника в лице Nezha-IV, созданного конструкторами Shanghai Jiao Tong Universaty. Данный дрон так же умеет двигаться под водой и летать. Последнее действие выполняется примерно на протяжении 10 минут с максимальной скоростью в 40 км/ч.

Как сообщается, дрон не только многосредный, но и имеет множественную функциональность, действуя при разведывательных миссиях как беспилотный наблюдатель, а при острой необходимости, помимо контроля над местностью, данный гибрид перевоплощается в атакующий модуль, вооруженный боевым зарядом. В случае режима разведчика дрон не только взлетает из подводного положения, но точно так же возвращается на носитель, движущийся под водой.