Квантовая криптография является авангардом безопасной связи.

Европейские специалисты по ближнему космосу готовятся дать старт через несколько лет геостационарному спутнику, элемент связи которого будет использовать блок, позволяющий осуществлять рабочее квантовое шифрование спутникового сигнала. О чем информирует специализированное издание SpaceNews.

Финансирование из европейского бюджета досталось двум коммерческим организациям – Thales Alenia Space и Hispasat. Именно их специалисты за два года при бюджете в 104 млн. евро должны создать работающий инструмент по квантовому шифрованию.









Главный управляющий Hispasat Мигель Пандуро рассказал, что как только появятся работающие ключи шифрования, задействующие протокол квантования, то этот факт будет означать наступившую революцию в направлении отправки и получения данных на сверхбольшие расстояния, например на просторах открытого космоса.

А мы напомним, что есть успехи и у организации European Spaceflight, чьи специалисты смогли сконструировать первую стартовую ступень и боковые ускорители P120 для функционирования ракеты Ariane 6, которая готовится к своему второму старту. Об этом рассказывает свежая публикация European Spaceflight.