Российским автопроизводителям вообще стоит забыть слово "расслабиться". Иначе китайские марки полностью вытеснят отечественные авто даже с автомобильного рынка РФ.

Отечественная компания АвтоВАЗ показала серийные экземпляры внедорожного автомобиля Lada Niva Sport. Главной изюминкой машины стала силовая установка мощностью 122 л.с. С 16-впускными клапанами, создающими крутящий момент в 151 Н*м.

Без внимания конструкторов и инженеров российского автогиганта не остались и иные важные компоненты машины. Изменения коснулись трансмиссии, тормозов, подвески и расширителей колёсных арок. Последние в цехах предприятия решили не красить. А чтобы другим автолюбителям было понятно, что перед ними авто сугубо «элитное», радиатор новейшей Нивы венчает знак Sport.









В новую коробку передач установили усиленный картер сцепления и массивные шестерни пятой передачи. Для изменения конструкции раздаточной коробки в оную установили однорычажный привод.

Новшества появились и в интерьере. Для пассажира и водителя поставили оригинальные кресла, отличающиеся повышенной комфортностью.

Когда появятся в открытой продаже новые образцы Нивы и сколько они будут стоить, в АвтоВАЗе не ответили.

Отметим, что именно Lada Niva Sport в своей специальной версии стала победительницей многодневного ралли «Шелковый путь» в 2024 году.