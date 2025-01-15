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В РФ создали летающий автомобиль ИФ-9 с аварийным парашютом и режимом квадрокоптера
Первый полёт летающего прототипа состоится уже в этом месяце.

   Технические специалисты КБ «Филатов» в этом месяце приступят к натурным испытаниям автомобиля с возможностью полёта под кодовым наименованием ИФ-9. Машина получилась двухместной и в своей конструкции содержит инновационные решения. Первый образец в статусе прототипа, имеющего масштаб в 5 раз меньше рабочей модели, отправлен на доработку в конструкторский отдел.

   Как подчеркнули представители компании, главный позитивный момент в конструкции – это расположение тяговых блоков. Оные находятся с угловых периметров, размещенных рядом с силовыми установками воздушных винтов. Когда они не нужны, они спрятаны в корпусе летающей платформы, во время работы тяговые узлы придают ИФ-9 вид работающего квадрокоптера.



   Кабина с пассажирами находится в центральной части прототипа, представляющая собой капсулу.

   В случае экстренной необходимости у системы есть спасательный блок, представляющий собой аналог кресла боевых истребителей с отстрелом пиропатронов и последующим раскрытием аварийного парашюта. Для замедления падения капсулы задействуется механизм уменьшения скорости спуска.



   Единственный вопрос, который предусматривает варианты, это какой тип энергии будет использован для движения – водородный или электрический. Конструкторы решили найти ответ на этот вопрос лишь в самом конце работы.

   Осталось лишь немного времени, чтобы дождаться натурных испытаний. Но без вливания дополнительных инвестиций проект может быть остановлен,– добавили в КБ.

#летающий автомобиль #летающий электромобиль #иф-9 #кб «филатов»
Источник: www1.ru
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