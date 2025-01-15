Такой закон ввести можно, но как контролировать его исполнение?

Действующий народный избранник Государственной думы Амир Хамитов предложил свежую законодательную инициативу, в которой выдвинул идею об возрастном ограничении пользования соцсетями. По мнению депутата Госдумы, самый ранний доступ в мир социальных сетей должен начинаться от 14 лет. Всё кто моложе, ни в коем случае не должны быть допущены в такую цифровую среду. По мнению самого Хамитова, если его потенциальный закон обретет силу закона действующего, сегодняшнее и будущее поколения детей будут надежно укрыты от опасностей мировой Сети. Мнение депутата озвучили журналисты РИА Новости.









Согласно пояснениям парламентария, возрастной ценз является действенным средством защиты поколения детей до 14 лет от сетевых насущных угроз.

Так Хамитов считает, что сегодняшние взрослые умеют фильтровать информацию, а дети такими возможностями не обладают, впитывая в себя всю курсирующую деструктивную информацию.

А мы напомним, что не всё так просто, ведь деструктивная информация в мозг ребенка поступает в том числе и из социального окружения, которое «нормализовать» не очень-то и просто.