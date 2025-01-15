Такой февраль несколько теплее "среднестатистического" последнего месяца зимы европейской части РФ.

Следующий месяц хотя и не побьет очередной температурный рекорд, но всё-таки окажется теплее, чем обычно. Так в европейской части российской территории часть дней будут морозными с температурой до минус 10-15 градусов. Каким будет следующий календарный месяц по части температурного режима журналистам ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалист особо подчеркнул, что хотя текущая зима невероятно теплая, с самой высокой вероятностью холода ещё вернутся. Под последним подразумевается два похолодания, когда на улице будет установившийся температурный режим вплоть до -15 градусов.









Зима в Москве в феврале будет относительно теплой, со средней температурой в районе -2...-4, в Московской области температурный коридор отметится более широким температурным диапазоном, составляющим по расчётам линейку в -1...-6 градусов.

В конце интервью Вильфанд вернулся к прогнозу на конец января, где заверил репортёров, что максимальные холода ожидаются до -8 градусов. Причем такая температура будет исключительно в ночное время суток, а днём несколько теплее: от -1 до -3 градусов.