Часть такого вооружения теперь послужит своим новым военным хозяевам.

Российские разведчики, структурно входящие в армейскую группировку «Восток», действующую на покровском операционном направлении, в ходе одного из боевых рейдов продемонстрировали на камеру пехотное вооружение западного образца, добытое в качестве военных трофеев в боях в районе населённого пункта Великая Новоселка в Донецкой области.

Так отбитыми у ВСУ оказались крупнокалиберный пулемет Browning, который подразделения украинской армии отказались взять с собой во время внезапного отступления. О том что последнее действительно было внезапным, красноречиво свидетельствует полный оружейный короб, доверху забитый патронами калибра 12,7-мм. Как объяснил разведчик, из пулемёта не было сделано ни единого выстрела.









Помимо пулемёта добычей стали и два ручных гранатомёта, в том числе известный американский Javelin, чья ракета во время боевой работы пикирует по баллистической траектории, стараясь поразить танк в верхнюю полусферу – как наименее защищенную часть ОБТ.

Как пояснили отечественные военные, все военное имущество досталось российским военнослужащим без боя, так как опорные пункты ВСУ были оставлены сразу при первой новости о выдвижении в сторону первых отрядов ВС РФ.









Само отступление украинских подразделений не стало диковинкой: из-за полуохвата Великой Новосёлки с трех сторон оборонять участок фортификаций на месте долго невозможно. Причем затягивание с отступлением не даёт шанса абсолютно отступить позже. Именно поэтому солдаты и офицеры и ВСУ сразу же покинули свои опорные точки.