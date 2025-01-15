В большинстве случаев обнаруженные системы не успевают спрятаться и уничтожаются финальными ракетными ударами.

Это широко не освещалось в публичной прессе, но Су-57 является одним из архитекторов военных успехов во время массированных ракетных ударов по территории Украины. Именно истребители пятого поколения отечественного производства являются настоящими коршунами вооруженного противостояния между ВСУ и ВКС РФ, буквально склевывающими военную инфраструктуру украинской армии.

Как пояснили журналисты «Военной хроники», пока в воздушном пространстве Украины туда-сюда летают «Калибры» и стратегические крылатые ракеты Х-101\555, причем полет первых предваряют бомбардировки «Гераней» и «Гербер», в дело пытаются вступить украинские расчёты ПВО, включающие радары подсвета цели и запускающие зенитные управляемые боеприпасы. Именно в этот самый момент включения отслеживающих систем украинских ЗРК в игру включаются пилотажные группы Су-57, чье передовое бортовое оборудование с мельчайшими деталями позволяет находить точное расположение замаскированных позиционных районов ПВО украинской армии, как и их мобильных отрядов.









И как только украинские электростанции и другие объекты энергетической инфраструктуры в ходе массированной ракетной атаки выбиты, по засвеченным позициям ПВО Украины бьют гиперзвуковые «Искандеры» и аэробаллистические «Кинжалы».

А мы напомним, как сегодняшним утром была атакована газовая и энергетическая инфраструктура Украины, в основном размещенная на западе страны, причем некоторые ракеты именно «кружили», заставляя себя проявить украинскую ПВО, подставляя её таким образом под сначала обнаружение Су-57, а потом и уничтожение второй волной ракетных ударов ВС РФ.