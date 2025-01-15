Все ветрогенераторы Каспийского ветрового кластера изготовлены российской фирмой.

Специалисты РФ, задействованные на возведении объекта, так называемой, зеленой генерации в республике Дагестан, установили первый ветрогенератор, в просторечии называемый ветряком. Таковых на местной ВЭС будет не меньше 120 единиц. Об этом рассказала пресс-служба ГК «Росатом».

Речь в сообщении шла о Новолакской ВЭС, которую устанавливают одновременно, сразу на территориях двух соседних районов Дагестана – Новолакском и Кумторкалинском.

Не забыли сотрудники корпорации и озвучить технические характеристики устанавливаемых ветрогенераторов. Инженерная конструкция будет общей высотой в 150 метров, лопасти ветряка имеют диаметр в 50 метров.

А мы напомним, что Новолакская ВЭС включена в Каспийский ветровой кластер, который активно возводится с 2020 года.

Причем площадка для установки 120 ветрогенераторов подобрана была после всеобъемлющих исследований специалистов, сумевших найти возвышенный периметр, где скорость ветра была бы не меньше 5 м/с. В выбранном месте, ветра дуют со средней скоростью в 8 м/с. Причем по данным «Росатома», это одно из лучших мест по всей территории РФ, где подобные ветряки могут быть установлены.

Подчеркнем, что данная ВЭС использует ветряные генераторы сугубо российского производства, изготовлением которых занимаются сотрудники коммерческой организации «НоваВинд».

Известна и очередь возведения всех ветрогенераторов. Первая партия в количестве 61 экземпляра появится до 1 января 2026 года. Последняя очередь ветряков будет установлена и запущена до 1 января 2027 года.