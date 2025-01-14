Проводные дроны в отличие от беспроводных не подвержены влиянию помеховых полей комплексов РЭБ.

Новейшие fpv-коптеры «Бармалей» без особых затруднений выполнили боевую миссию по уничтожению украинской бронетехники различного происхождения на поле боя. Кадры о том, как легко и просто беспилотным аппаратам с управлением по волоконно-оптическому соединению «Тетива» удалось уничтожить немецкую БМП Marder 1A3 и советскую БРЭМ- 1 принадлежности украинской армии, загрузили на просторы Интернета редакторы ТГ-канала «Ветераны».

Именно бойцы одноимённой диверсионной штурмовой бригады смогли прервать выполнение боевого задания украинских экипажей, управляющих боевой машиной пехоты и эвакуационной бронированной машиной, которые не смогли пройти участок с влажным чернозёмом.









Первой под удар попала германская бронемашина, пораженная в зону за башней с орудийной установкой. После был уничтожен ещё один дефицитный немецкий «Мардер». В конце отечественный дрон разобрался и с военным тягачом ВСУ. Хотя последний не сражается в качестве вооружения переднего края, но нужда в нём для украинских солдат не меньше, чем в танках Leopard 2 и Abrams M1. Тем более тягач необходим для вызволения с поля боя бронеединиц, которые ещё можно починить и вернуть в строй.









А мы напомним, из-за дефицита тяжелой бронетехники в рядах украинской армии ни о каком наступательном будущем высшему политическому и военному командованию мечтать даже не приходится. Масштабные пехотные штурмы в связи с круглосуточным зависанием в воздушном пространстве бесчисленных российских разведывательных дронов со стороны ВСУ априори невозможны.