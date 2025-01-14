Соответствующий закон разработали сопартийцы Дональда Трампа.

Представители Республиканской партии США в кратчайший срок смогли организовать написание законопроекта, благодаря которому Дональд Трамп может приступить к переговорным встречам о приобретении Гренландии с датским правительством. Соответствующие документы смогли увидеть журналисты Reuters.

Согласно информации от последних стало известно, что Трамп получит право провести встречу с датскими чиновниками, главной целью которой заявляется покупка острова Гренландия. Такое право будет юридически активировано после наступления 20 января, когда 78-летний политик официально станет действующим президентом Североамериканского государства.









Для законопроекта однопартийцы Трампа придумали броское название, переводящееся на русский как «Сделаем Гренландию снова великой». В поддержку потенциального американского закона уже выступили 10 политиков из Республиканской партии.

Вместе с тем в окружении Трампа рассматривают не только экономические методы воздействия на Данию и Гренландию. Советник по нацбезопасности предстоящей вашингтонской администрации Майк Уолц рассказал, что Трамп может запустить и силовой метод установки контроля над Гренландией.

О том, что Дании стоит задуматься о расставании с Гренландией, Трамп объявил ещё в декабре. Потому что Гренландия больше нужна США, как «форпост национальной безопасности», заявил новоизбранный президент.