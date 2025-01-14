Главное достоинство новейшего беспилотника – это полная невосприимчивость к воздействию украинских систем РЭБ.

fpv-коптеры «Князь Вандал Новгородский» в массовом порядке стали оснащать современными системами с тепловизором. Причем научно-производственный центр «Ушкуйник» запустил в серию производство передовых беспилотных аппаратов, нужда в которых в зоне проведения российской спецоперации на Украине огромна.

О новом производственном успехе новгородского предприятия рассказал глава коммерческого объекта Алексей Чадаев. Как пояснил руководитель высокотехнологичного завода, теперь «Вандал» так же будет эффективен как днём, ещё и ночью.





Из-за успеха "Князя Новгородского" катушкой с многокилометровым оптоволоконным кабелем стали оснащаться и другие отечественные дроны. На скриншоте кадры удара дрона "Бармалей", оснащенного оптоволоконным интерфейсом. Источник: ТГ-канал "Lostarmour"





Отметим, что главное преимущество новейшего отечественного беспилотника – это использование тонкого волоконно-оптического шнура, необходимого для отправки команд и управления, а так же транслирования на мониторы операторского расчёта сверхчёткой видеокартинки. Благодаря передаче цифровых данных по кабелю вместо классического обмена по радиоканалу, «КВН» максимально устойчив к воздействию РЭБ, даже самых современных. Причем кадры атаки поступают на пульт управления ровно до того момента, пока дрон не врежется в военную цель, что было невозможно на обычных «беспроводных» ударных дронах.

Первые случаи боевого использования «Вандала» состоялись в начале августа 2024 года, когда ВСУ начали наступление на курском операционном направлении.