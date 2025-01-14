Цифровой девайс мешает концентрироваться на учебе и даёт некоторые преимущества при выполнении заданий учителя.

Общенациональный лидер Бразилии Луис Инасио Лула да Сильва росчерком пера ввел в действие закон, запрещающий пользоваться сотовыми телефонами в учебных заведениях частного и государственного порядков и детсадах на всех бразильских землях. Как обосновано в законе, главный смысл новой юридической идеи – это защитить психическое и физическое здоровье учащихся всех возрастов. Сам закон до подписи президента был проголосован в Национальном конгрессе.

Согласно своду правил, мобильные девайсы в школу брать можно, но во время уроков или пауз между ними, известных в России как перемена, использование телефонов запрещено. Мобильные при этом можно носить в рюкзаках или специальных для этого емкостях.









В законе указали и на учебные моменты, когда мобтелефоны можно задействовать: это уроки программирования или во время учебных задач, выполнение которых предусматривает подключение к Интернету. Разрешено использование сотовых и ученикам с ограниченными возможностями.

Прописано в законе использование девайсов во время форс-мажорных обстоятельств, чьим наглядным примером могут быть природные бедствия или связь с медицинским персоналом в экстренных случаях.

Сенаторы, которые проголосовали за принятие закона, указали, что в Бразилии 80% учащихся отвлекаются от нормального учебного процесса работой своих сотовых, когда в Японии этот показатель не превышает 18%.