Хозяин незаконного объекта украл у местных энергетиков электричества на 27 миллионов киловатт-часов.

Отечественные энергетики смогли выявить точку незаконного подключения к электросети, из-за функционирования которой российскому государству был причинен довольно весомый финансовый ущерб. Речь идёт о большой ферме для майнинга, чья незаконная деятельность была выявлена и пресечена в Дагестане в столице республики. О выявлении очередной майнинг-фермы рассказал в личном ТГ-канале временный глава филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» Арсен Гаджиев.

По словам управленца-энергетика, ферма для майнинга оказалась достаточно масштабной площадкой, где функционировали 408 специальных аппаратов, создающих криптовалюту. Как заявил Гаджиев, хозяин оборудования прекрасно осознавая последствия за свою вредоносную деятельность, в незаконном порядке запитал энергоемкие гаджеты от сети, что представляет собой юридическое нарушение, квалифицированное как кража.









Как заявил руководитель «Дагэнерго», по факту состоялось воровство электроэнергии на сумму в 180 млн. рублей – всё из-за неоплатного использования 27 миллионов киловатт-часов.

Сама криптоферма размещалась в неприметной хозяйственной постройке.

А мы подчеркнем, что с 1 января 2025 года в ряде российских регионов добыча цифровой валюты попадает под нарушение федерального законодательства. Согласно постановлению российского правительства, майнинг криптовалюты нельзя выполнять в Запорожской, Херсонской областях, ДНР, ЛНР, Чечне, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии.