V-Bat интегрирован в качестве наблюдателя и непосредственного наводчика в разведывательно-ударный контур, где в качестве атакующей единицы на земле используются РСЗО HIMARS.

Украинские операторы дронов использовали в боях передовой американский беспилотник-разведчик, известный под наименованием V-Bat, созданный коммерческой организацией Shield AI. О том, что актуальная беспилотная система производства одной из стран НАТО действует в составе ВСУ, удалось узнать при помощи фотографии, размещенной украинскими военнослужащими в социальной сети. Соответствующие кадры опубликовала редакция ТГ-канал «Военный осведомитель».

Первая неподтвержденная информация о появлении на вооружении современных БПЛА дальнего радиуса действия производства США, стала появляться с минувшего летнего периода.

По данным российского военного паблика, зарубежный беспилотник способен эффективно выполнять боевые миссии в условиях сильных искусственных помех. А при помощи удачной лётной компоновки совершать воздушные миссии с разведывательным уклоном на дистанцию до 500 километров.

Причем V-Bat интегрирован в качестве наблюдателя и непосредственного артиллерийского наводчика в украинский разведывательно-ударный контур, где в качестве атакующей единицы на земле используются американские РСЗО HIMARS.

О комплексе известно, что он как минимум три года испытывается для нужд ВМС американского флота.

Отметим, что на днях передовые подразделения РФ получили набор комплекса подавления «Талисман», способного эффективно воздействовать на каналы с видеопотоком на дистанции до 8 километров. Возможно один из экземпляров V-Bat как раз таким устройством и будет обезврежен в довольно скором времени.