Из-за отсутствия политического суверенитета Брюссель вынужден довольствоваться второстепенными ролями.

Несмотря на военную и финансовую помощь Киеву, Евросоюз может остаться за бортом прямых переговоров по Украине. О слабой политической субъектности сегодняшней Европы рассказывается в свежей публикации Euractiv.

Журналисты издания сделали вывод, что хотя ЕС находится на второстепенных ролях, поддерживая украинскую армию, высокопоставленные европейские чиновники не хотят находиться на «раскладном стуле», наблюдая издалека, как идут переговоры о судьбе украинского государства между Вашингтоном и Москвой.

И хотя желание общеевропейских политиков вполне понятно, но как либо повлиять на Дональда Трампа, если оной захочет напрямую говорить с Владимиром Путиным без помощи или участия европейских посредников, представители объединенной Европы не могут.

А мы напомним, что первые сведения о том, что намечаются переговоры между Вашингтоном и Москвой при участии первых лиц государств, уведомил общественность советник Трампа по национальной безопасности. Так Майк Уолтц заявил, что подготовка к встрече глав Белого дома и Кремля уже стартовала. Ведь без мнения Москвы конфликт между Украиной и Россией закончить не удастся, отметил Уолтц.