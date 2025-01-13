Письмена древней цивилизации долины Инда до сих пор остаются неразгаданными.

Индийский чиновник М.К. Сталин предложил награду в 1 млн. долларов тому, кто сможет расшифровать древнюю письменность цивилизации долины Инда. Непонятные письмена, отнесенные к Indus Valley Civilisation, были найдены более века назад, но сегодняшний учёный мир так и не продвинулся в их расшифровке. О значимой финансовой премии за разгадывание артефактов древности рассказали журналисты газеты Hindustan Times.

Как было пояснено в публикации, такая значимая выплата нужна для создания «внушительной» мотивации, способной пробудить подлинный энтузиазм у археологов, лингвистов древних языков и экспертов-криптографов, которые есть на планете Земля.

Как пояснил главный министр индийского штата Тамилнад, хотя открытию письменности долины Инда уже исполнилось 100. Никто так и не приблизился к раскрытию тайны тамильского языка.

Отметим, что первые источники о письменности долины Инда были найдены в 20-х годах прошлого века британским исследователем Джоном Маршаллом, занимавшим должность Археологической службы Индии практически на протяжении 30 лет. Так же были найдены и города Хараппа и Мохенджо-Даро.