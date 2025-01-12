Дальше только энергокризис и рост всего и вся в "ледяном королевстве".

Всего 12 дней прошло ровно с того момента, когда российский газ перестал поступать на территорию Европейского Союза через украинские земли, а ЕС уже ощутил на себе последствия прекращения поставок отечественной газовой смеси. И как подчеркнули германские журналисты газеты Merkur, испытывают беспокойство по поводу нехватки газа из РФ не только зависящие от него государства, входящие в Евросоюз, но и Великобритания.

Согласно аналитическим выкладкам энергетической фирмы Centrica, из-за прекращения транзита газа России посредством украинской ГТС, запасы газовой смеси в газохранилищах Британии значительно упали. Гигантские емкости демонстрируют уровень в 50%, что на четверть меньше, чем на рубеже 2023\2024 годов.









Не лучшим образом ситуация обстоит в иных европейских государствах, где заполненность местных хранилищах на 15% меньше, чем в прошлом году.

Но наиболее уязвимыми после прекращения газового транзита Киевом являются соседи Украины – Словакия и Венгрия, для которых закрытый «газовый краник» – это настоящее природное бедствие.

Отметим, что у ЕС есть весьма чувствительный инструмент для стимулирования высших украинских чиновников запустить транзит через территорию, контролируемую Киевом: это ограничение военной помощи, в которой довольно остро нуждается украинская армия, и без того терпящая одно поражение за другим сразу на нескольких чувствительных направлениях передовой.