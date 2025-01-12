Укрепить оборону опытными штурмовиками ВСУ украинскому Генштабу не получится, так как начались атакующие действия и под Лиманом.

Все попытки замедлить или вообще остановить продвижение российских передовых групп, штурмующих очередной населённый пункт на покровском операционном направлении, для украинской стороны закономерно окончились закономерным провалом из-за дефицита резервов, задействованных к тому же на имеющих малую значимость участках ЛБС, например в приграничных боях в районе Курской области. Об этом пишут журналисты Страны.ua.

Так российские войска ещё больше приблизились к административным границам украинской Днепропетровщины, до которой осталось пройти около 6500 метров, хотя ранее в течение последних двух недель было точно больше чем 7 километров.









Успех по линии продвижения к Днепропетровской области не был бы возможен без освобождения н.п. Солёное, расположенное южнее Покровска. Военную удачу российских бойцов подтверждает карта украинского военного паблика Deep State.









Причем российские успехи ставят перед Александром Сырским, как главкомом ВСУ, нетривиальную задачу: надо угадать, как дальше будут развиваться события – пойдут ли отечественные боевые подразделения в соседнюю с ДНР Днепропетровскую область, либо решат окружить Покровск по западному флангу. Ещё хуже, если ВС РФ начнут одновременное выполнение обеих задач.









Тем временем началась наступательная активность на лиманском операционном направлении, где ВС России пытаются продвинуться к поселению Колодцы. Всё это многократно затрудняет оперирование резервами украинским генералам.