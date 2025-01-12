Компьютерные игры для многих экспертов и политиков камень преткновения.

ГД продолжит обсуждение, как бороться с деструктивным наполнением некоторых компьютерных игр для собственных последующих действий. Соответствующей новостью поделился Вячеслав Володин, занимающий должность спикера в Госдуме. О том, что компьютерные игры в России никто запрещать не будет, Володин рассказал в личном ТГ-канале.

Высокопоставленный чиновник подытожил детали опроса, посвященный играм и разрушающему наполнению, скрытому в них.

По итогу голосования 71% проголосовавших высказался за ограничение несовершеннолетних граждан от игровых сценариев и сюжетов, где есть насилие и агрессия, а также присутствуют пропаганда ценностей, противоречащих отечественным нормам и морали.





Напомнил Володин и позицию некоторых масс-медиа, которые узнав про опрос и действия Госдумы, решили, что в России запретят все компьютерные игры.

Помимо депутатов, как бороться и с чем бороться в видеоиграх, будут решать психологи, эксперты, родители и представители игровой индустрии.

В конце Володин указал, что нужно сделать упор на развитие российских игр и расширение их ассортимента.