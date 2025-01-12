В скором будущем ждём исполнение "Дня победы" и праздничного салюта на 9 мая.

Парни, которых задержала киевская полиция за публичное прослушивание российской поп-музыки, одним из представителей которых являлся солист «Шаман» с песней «Я русский», рассказали, что они ни в чём не виноваты. А против них была специально проведена заказная акция. Соответствующую новость привели журналисты сетевого ресурса «Страна.ua», промониторившие местные паблики.

Отпущенные на свободу после допроса юноши на камеру сделали заявление, что кому-то против них специально понадобилось организовать провокацию. И этот «кто-то» - украинские силовики.

Иллюстрационное фото. Источник: Царицынский вестник

Молодые мужчины сделали обещание раскрыть заказчиков провокации.

Репортёры «Страны» выяснили, кем были парни. Как оказалось, все они из достаточно обеспеченных семей, где являются детьми мэра Лимана – Петра Цимидана и застройщика и народного избранника Дмитрия Исаенко. Третий молодой человек является сыном банкира Вячеслава Юткина.



Сам резонансный интерес к жизни молодых мужчин начался после того, как кто-то в местные соцсети загрузил кадры, как парни без тени опаски слушают музыкальные произведения российского происхождения.

Были замечены юноши и в странной акции с разбрасыванием бумаги, размерами и рисунком напоминающей американские доллары.

Так же ранее был загружен в Сеть ролик, где эта молодёжь на большой скорости проносится рядом с военным мемориалом, посвященном ВСУ, прослушивая русскоязычную песню.