Осталось оставить только пение гимна, украинский язык и физическую культуру, а всё остальное обучение отменить.

Физика, биология и химия теперь не относятся к перечню предметов обязательных для обучения в старших классах украинской школы. Из образовательной программы учащихся в 10, 11 и 12 классах исключат данные предметы, если ученик выберет иные дисциплины им на замену. Об этом рассказывается в свежей публикации сетевого ресурса «Страна.ua», журналисты которого прочитали пресс-релиз местного министерства образования и науки.

Исчезнут из перечня обязательных предметов украинских учеников старших классов зарубежная литература, всемирная история и география.

А вот обязательными даже для старшеклассников будут украинский язык, история Украины, английский язык, математика, украинская литература, физкультура и «Защита Украины».

Новый режим изучения школьных предметов будет введен в действие через два года с 1 сентября 2027-го.

И приближаясь к американским стандартам, на Украине перейдут к системе индивидуального выбора школьных предметов.

А мы напомним своим читателям, что изучая химию, биологию и физику, будущий взрослый ещё больше погружается в три дисциплины, которые неспроста называют тремя основными направлениями естественных наук.

Вместе с тем многие украинские школьники, не достигшие 18-летнего возраста, стараются для обучения выехать за границу, предпочитая оставаться даже после окончания местной школы здесь же. Особой популярностью у украинцев-учащихся пользуются Польша, Чехия и Германия.