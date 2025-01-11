Украинские бойцы, приобретя многие американские бронированные машины военного назначения, часть из них стали красить в розовый цвет.

Украинские бойцы, приобретя многие американские бронированные машины военного назначения, часть из них стали красить в розовый цвет. Первые такие машины попали в кадр. Так Humvee украинской армии, получившие розовый цвет, были замечены на местных дорогах.

Речь идёт о модели HMMWV M1167, попавшей в объектив камеры мобильного телефона.





Иллюстрационное фото. Источник: pinterest

Базовый цвет практически всех американских внедорожников представляет собой пустынный песочный окрас, так как многие такие машины были задействованы во время армейских операций вооруженных сил США в Ираке и Афганистане.

Почему же военнослужащие ВСУ выбрали довольно нестандартный «камуфляж», действуя в зоне лесостепи, где преобладают темные тона, остаётся загадкой и для очевидцев со стороны других военных украинской армии.









Весьма вероятно, что большинство из таких розовых хаммеров вряд ли отправятся напрямую на передовую.