Из-за сильного желания Киева набрать политические балы перед 20 января, когда Трамп официально станет новым американским президентом, ВСУ слабеют, а украинская оборона начинает проседать.

Новое контрнаступление украинской армии в районе курского приграничья не только не позволило украинским военным продвинуться вглубь российской территории, но и привело к утрате контроля над 60 квадратными километрами так называемого Курского плацдарма. Об этом пишут украинские журналисты сетевого ресурса «Страна.ua».

Так по данным военного паблика Deep State, аффилированного с украинской военной разведкой, на утро прошедшего воскресенья, ВСУ контролировали 482 кв. км. российских земель в Курщине, а на утро 10 января 424 кв. км. Получается украинская атака силами БТГ привела лишь к отступлению ВСУ и оставлению таких н.п., как Новоивановка, Леонидово, Александрия и Кругленькое.

Вместе с тем понимая, что локальный удар украинской армии окончился полным провалом, официальные представители ВСУ, как и высшие украинские чиновники, старательно молчат, ничего не рассказывая собственным гражданам о попытке контратаки украинских ВС в районе курского хутора Бердин.

Контроль ВСУ на 10 января

К вечеру 10 января вышло так, что активные наступательные действия в курском приграничье ведут лишь силы российской армии, продвигаясь каждый день.

Контроль ВСУ на 5 января

Так сотрудники DP указали, что есть два вектора атак РФ: первым идёт удар ВС России на Малую Локню. По итогу такой битвы должен быть срезан так называемый северный выступ украинских укрепленных позиций. Здесь же идёт активная фаза сражений за контроль над Погребками.

Второй вектор атак ВС РФ направлен к Судже – точке сборки украинских подразделений. В настоящий момент сражение происходят в Махновке.