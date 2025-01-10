В условиях острого дефицита живой силы, скоро за сутки, уходить из-под украинского контроля будет намного больше поселений.

Российские штурмовики добились количественного успеха, сумев всего за 24 часа установить контроль над пятью населёнными пунктами, ранее в которых удерживали оборону украинские подразделения. Об очередных достижениях военнослужащих РФ рассказал украинский паблик Deep State, чьи слова приводит сетевой ресурс «Страна.ua».

По словам украинских репортёров, ВСУ за последние сутки лишились собственных позиций в Петропавловке в районе кураховского участка ЛБС, потеряли Воздвиженку, расположенную восточнее Мирнограда, как и покинули защитный периметр внутри поселения Солёное южнее Покровска. Лишились своих позиций украинские военные в курских Новоивановке, Леонидово и Александрии.

Зафиксированы территориальные успехи ВС России и в районе Купянска, где из-за дефицита резервов, украинские группы не могут справиться с небольшими плацдармами российских военных, сумевших закрепиться в н.п. Двуречное и Западное.

Произошел провал украинской обороны и в районе Курахово, где ВСУ пришлось выйти из Ясеново, населённом пункте, прикрывающем с севера участок стратегически важной Андреевки.

Отметим, что благодаря данным разведки, российский Генштаб знает, что в ВСУ острый дефицит штурмовиков, из-за чего командованию ВСУ трудно удерживать ЛБС на всей её 1000-километровой протяженности. Потому что российские военные атакуют сразу на нескольких направлениях. В таких условиях генералитету сложно оперировать дефицитными резервами, которых не хватает для прикрытия всех участков.