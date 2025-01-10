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Madarator
Появились свежие снимки неизвестного российского дрона, похожего на "Ланцет"
Беспилотник за счёт крыльев, расположенных "по-самолётному", обладает повышенной маневренностью и дальностью полёта.

   В мировой Сети появились свежие кадры новейшего отечественного дрона самолётного типа, предназначенного для проведения ударных миссий. И как информирует собственных подписчиков редакция ТГ-канала «Военный обозреватель», ранее подобный БПЛА-камикадзе не фигурировал в отчётах.

   На первый взгляд новый российский БЛА имеет очевидное сходство с известным «Ланцетом». Но в отличие от популярного ударного дрона, крылья более современной разработки имеют классическое прямое расположение, благодаря чему у пока что безымянного воздушного аппарата улучшенная маневренность и максимальная дальность пилотирования.



   Особый интерес представляет внутреннее содержимое, спрятанное под длинным внешним обтекателем, расположенным в верхней полусфере фюзеляжа. По предположению военных экспертов по беспилотной авиации, внутри могут быть спрятаны антенные модули и блоки управления связи. Сделано это может быть для дополнительного экранирования тех самых антенн и блоков связи от вредоносного влияния украинских комплексов РЭБ.

   Сам аппарат движется в воздухе благодаря силе толкающего винта, установленного в кормовой части аппарата.

   Сколько передовой дрон сможет пролететь и с каким весом взрывчатки совершить боевую миссию, пока что точно неизвестно.

#военная техника #дроны-камикадзе #вооружение вс рф #вс россии #военная техника россии #дроны вс рф #дроны в российской армии #аналоги ланцета
Источник: t.me
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