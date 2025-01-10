Но не всем танкам ВСУ так везёт после сражения в Курском приграничье: довольно часто от ОБТ остаются лишь одни обогревшие остовы.

Танк иностранного производства, стоящий на вооружении ВСУ, заметили на одной из асфальтовых трасс курского приграничья. Речь идёт об американском ОБТ Abrams M1A1SA, принадлежащем одному из украинских подразделений, действующих на курском операционном участке. Соответствующее видео загрузил в мировую Сеть ТГ-канал «Military Theme Z».

Как указано в источнике новости, танк самостоятельно двигаться не мог из-за серьёзной поломки, поэтому его эвакуировала другая тяжелобронированная машина. По какой причине гусеничный образец американского танкопрома перестал самостоятельно ездить, не сообщается. Это может быть как обычная поломка двигателя, с обслуживанием которого в холодной лесостепи Курщины могли возникнуть очевидные проблемы, так и огонь отечественных подразделений, повредивших какой-либо важный элемент ходовой части.









По данным авторов поста, поврежденный Abrams принадлежит 42-й отдельной механизированной бригаде, отправленной в составе лучших соединений для приграничного рейда, из-за чего потери в элитной группе оказались слишком велики.









Согласно официальной сводке отечественного МО, с середины августа 2024 года по 5 января 2025 года, в приграничных сражениях на территории курского региона РФ украинские танковые подразделения потеряли 296 танков.