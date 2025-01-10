Несколько подобных точек уже закрыли, но рост китайского контрафакта российских продуктов продолжается, как и скачок популярности отечественных товаров в Китае.

На государственном уровне отмечается рост российско-китайских торговых отношений, что вполне логично подхлестнуло бум торговых точек, осуществляющих продажу отечественных товаров в КНР.

Наибольшей популярностью среди китайских покупателей пользуются российские пищевые и косметические товары, но из-за новизны таких продаж не многие китайские жители знают, как на самом деле выглядят оригинальные товары из РФ, чем пользуются недобросовестные местные производители и продавцы.

Так посетители таких магазинов размещают фотографии и видео из торговых точек с якобы русскими брендами, где для дополнительного убеждения в подлинности происхождения товаров, по всем уголкам магазина расставляются матрешки, а для ещё более глубокого погружения потенциальных покупателей в «российскую атмосферу», из установленных звуковых динамиков льётся музыкальное сопровождение, в котором легко узнаются «Калинка» и «Катюша». Заинтригованным матрёшками и музыкой покупателям предлагается сразу же купить «российские» колбасы и кондитерские изделия, изготовленные, например, из дуриана, что явно подскажет уже жителям России, что эти продукты отнюдь не российского происхождения.

В подлинности таких товаров усомнились и сами сознательные китайцы, знающие, что продажа российской колбасы в Китае запрещена, как и то, что дуриан на российских землях не культивируется.

Стало известно, что с 1 января 2025 года китайские полицейские запустили цепочку расследований, выяснивших, что в районе туристического рынка, размещенного в провинции Фуцзянь, была выявлена целая сеть торговых точек, создавших ореол обмана вокруг меда, параллельно заменив иностранные товары товарами, созданными в КНР. Об этом рассказывается в свежей публикации China Consumer News. В новости указали, что после подобных инспекций уже в Пекине часть магазинов, торгующих поддельными российскими товарами, уже закрылась.

Для китайских продавцов, уличенных в торговле контрафактными товарами, китайским законодательством предусмотрена система довольно высоких штрафов в финансовом эквиваленте и последующее закрытие нарушающей местные законы торговой точки.