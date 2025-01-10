Стоит лишь перекрыть финансовый и военный кран поставок для Киева.

США под силу остановить вооруженный конфликт высокой интенсивности, протекающий между Украиной и Россией. Но для этого должен быть сильный лидер у самих Штатов. Подобным мнением поделился американский бизнесмен Илон Маск.

Свое утверждение по поводу мирного урегулирования между Киевом и Москвой мультимиллиардер сделал во время онлайн-беседы с одним из руководителей партийной организации «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель.

Как выразился Маск, его слова о лидерстве внутри Североамериканского государства отлично согласовываются с избранным президентом. Именно Дональд Трамп способен «потушить» украинский конфликт в крайне сжатые сроки.









Вместе с тем Маск не стал конкретизировать, как идущую три года СВО 78-летнему политику удастся остановить, оставив удовлетворенными обе конфликтующие стороны.

А мы напомним, что Зеленский требует от Белого дома либо вступления Украины в НАТО, либо предоставления военных гарантий, таких, какие есть у союзников с Израилем, когда западные военные наряду с ЦАХАЛ участвуют в военных миссиях, как это было в недавних попытках отразить массированный ракетный удар Ирана. Для Москвы же условия Зеленского о вступлении в НАТО или завуалированном военном союзе с Западом категорически неприемлемы.