Уровень дезертирства в ВСУ настолько высок, что даже офицеры призывают покидать воинские подразделения, как это было со старшим лейтенантом в бригаде "Анна Киевская".

Украинский Генштаб выразил жалобу на постоянные и довольно плотные атаки российских штурмовиков, которые держат в тонусе оперативное командование ВСУ из-за того, что атаки идут не в одном направлении, а сразу на множестве участков. Из-за чего оперировать необходимыми для купирования потенциального глубокого прорыва резервами со стороны ВС РФ украинским генералам невероятно сложно. О непростой обстановке на передовой украинское оборонное ведомство рассказало в ТГ-канале министерства.

Как пояснили украинские военные чиновники, ситуация на ЛБС полностью попадает под описание «сложной».









А мы напомним, что из-за плохого распределения приоритетов в боевой деятельности и довольно активном вмешательстве политических решений в миссии сугубо военной направленности, украинское руководство допустило целый спектр стратегических нарушений. Причем такие ошибки встречались регулярно, что ещё больше разрушало стабильность украинской обороны, а когда это было возможно, ещё и наступательный потенциал украинской армии.

Так вместо сосредоточения ударного кулака весной 2023 года в ВСУ пришли к выводу, что «лучше всего» попытаться отбить фланги под Бахмутом. Что стало одной из основных причин провала летнего украинского контрнаступления 2023 года. Дальше в украинском Генштабе решили сражаться за каждый населённый пункт как за «последний». Из-за чего сил для обороны ключевых поселений, в том числе и городов, уже не оставалось. Так было с Очеретино и Горняком. Довершила же список неудачных решений стратегического плана курская авантюра Зеленского, когда последний отдал приказ на атаку Курской области, что абсолютно никак в военном плане не улучшило положение ВСУ, но из-за чего ВС России за полгода смогли взять сразу шесть украинских городов.