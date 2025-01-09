Из-за Зеленского Евросоюз лишится 70 млрд евро, что очень некстати из-за тяжелой экономической ситуации в общеевропейском государстве.

Словацкий премьер Роберт Фицо во время сегодняшней встречи в Брюсселе хочет получить ответную реакцию Европейского Союза на решение Украины заблокировать транзит газа из РФ. По утверждению Фицо, единоличное решение украинского президента остановить транзит российского газа уже заставило потерять Словакию полтора миллиарда евро. Но такая потеря – капля в море, если её сравнить с потерей всего Евросоюза, который из-за подобного демарша Киева лишится 70 млрд.

Как пояснил словацкий политик, в четверг он окажется один на один с европейским комиссаром по энергетике, который точно, после разговора «проснется». Как пояснил Фицо, ЕС и словацкое государство спонсируют Украину Зеленского на 100%, но вместо этого, украинский лидер предпринимает собственные авантюрные шаги, забывая кому он обязан устойчивостью. Цитирует главу словацкого правительства местное издание TASR.

Фицо уведомил, что Зеленский поступает так вовсе не случайно, а осознанно выбирая действия, которые максимально навредят финансовым интересам ЕС.

Подытожил словацкий премьер-министр тем, что нет видимых причин, почему транзит через Украину невозможен: против местной ГТС нет санкций, как и не нарушено общеевропейское законодательство.