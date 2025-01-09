Украинская ракета-дрон предназначается для атак на 500 километров и более.

Крупное производственное предприятие «Мотор Сич», расположенное в столице Запорожской области и занятое в производстве силовых установок реактивного типа для новейших украинских ракет-дронов «Паляница», было атаковано дальнобойной версией ФАБ. О факте атаки завода планирующим боеприпасом линейки ФАБ-500Т, производящего военную номенклатуру для нужд ВСУ, рассказали журналисты ANNA новости. О том, какой типа фугасного боеприпас был применён, написала редакция ТГ-канала «Военный осведомитель».

Су-34 с бомбой-планером, способной преодолеть около 50 км.

Вспомним, что несколько недель назад украинский президент рассказал о первом боевом применении гибридного управляемого боеприпаса под названием «Паляница». По словам Зеленского, последние модификации реактивного дрона способны преодолеть порядка 1500 километров. Хотя по данным экспертов по ракетной технике, вряд ли дрон с небольшим размером топливного бака способен доставить значительное количество взрывчатого вещества на такое большое расстояние.

Отмечается, что ВС России уже перехватывали «Паляницу» во время боевого рейда украинского дрона на земли Курщины. Помимо сбития БЛА, российские военные наносили удары и по цеховым помещениям, где такие ударные беспилотники собираются.

Подчеркнем, что месяц назад действующий министр украинского МО Рустем Умеров проинформировал общественность о запуске методом серийного производства ракетного дрона «Паляница».