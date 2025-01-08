Для предотвращения чрезвычайной ситуации в сфере энергоснабжения пограничного анклава были созданы резервные запасы.

Запасы газовой смеси, которыми располагают местные энергетики, хватит для обеспечения неотложных нужд населения Приднестровья на 24 дня. Соответствующее заявление сделал руководитель министра экономического развития ПНР Сергей Оболончик. Об этом пишут иностранные журналисты сетевого ресурса «Страна.ua».

Высокопоставленный правительственный функционер назвал и точные цифры объема газа, находящегося в распоряжении приднестровских энергетиков. Всего по словам чиновника, газа в газохранилищах республики содержится порядка13 млн кубических метров.









И по мнению Оболончика, хотя газа в случае нестабилизации обстановки хватит почти что на целый календарный месяц, есть неиллюзорная вероятность что если ситуацию положительным образом не удастся разрешить до начала февраля, то приднестровскую республику может постигнуть гибридный кризис. Последний заключается в больших проблемах в сфере энергетики и гуманитарном направлении.

А мы напомним, что ранее официальный Кишинев обратился к Тирасполю с предложениями по разрешению кризиса с газом. Надо лишь обеспечить правобережье Днестра электроэнергией. В Тирасполе же посоветовали высшей власти Молдавии сначала уладить конфликт с Газпромом, после чего сотрудничество между политическими субъектами продолжится на прежних принципах.