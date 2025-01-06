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Madarator
Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в импорте газа из ЕС
Надо признать, власти ПНР ходят по очень тонкому льду.

   Приднестровский «Тираспольтрансгаз» не хочет быть посредником в транспортировке газовой смеси, поставляемой из Евросоюза. В соответствующей просьбе местные власти отказали официальному Кишиневу. Последний находится в трудной ситуации из-за блокирования поставок из РФ. О напряженной ситуации рассказал секретарь Министерства энергетики Молдавии Константин Боросан в одной из западных соцсетей.

   По данным высокопоставленного энергетического функционера, четыре дня назад «Молдовагаз» и «Энергоком» в совместном обращении сделали официальное предложение «Тираспольтрансгазу». В документе приднестровской энергетической организации предложили брать газ на региональных платформах. Но в «Тираспольтрансгазе» не стали тянуть с ответом и в тот же день недели заявили, что не готовы использовать газ с региональных рынков.

   Сделали из Кишинёва и второе предложение, в котором Тирасполь уведомили, что они могут сами приобретать газ для генерации электричества для обеспечения правобережья Днестра, но и такой вариант не устроил столицу ПНР.



   Почему так происходит, объяснил временный руководитель «Молдовагаз» Вадим Чебан. По словам чиновника по энергетике, Кишиневу нужно делать не «предложения», а пытаться как можно скорей урегулировать отношения с Москвой. Именно после этого «Молдовагаз» будет обеспечивать электричеством правый берег из газа, поставляемого «Газпромом».

   Напомним, что с 1 января 2025 года офис «Газпрома» уведомил молдавскую сторону о прекращении газового транзита из-за задолженности «Молдовагаза».

#газпром #энергетический кризис #приднестровье #молдовагаз #тираспольтрансгаз #энергетический кризис в молдавии #дубоссарская гэс #энергоком
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