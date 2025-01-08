Владимир Александрович больше обеспокоен как он "потратит" 250 млрд. российских активов, замороженных в Европе.

Украинский президент в своем последнем видеообращении не стал рассказывать собственной аудитории о критической ситуации для ВСУ в зоне боестолкновений в Курахово, в результате чего этот донбасский город был окончательно потерян для украинских военных, вынужденных отступить из местной городской агломерации. О молчании Зеленского в отношении важного в оперативном значении города ДНР рассказали корреспонденты немецкого издания Handelsblatt о чем и сообщили собственным читателям.

Как написали иностранные журналисты, Зеленский вообще не упомянул о положении собственных ВС в районе Курахово.

Не слишком отстал от своего политического руководителя и украинский Генштаб, чья пресс-служба продолжает говорить об активной фазе боёв военнослужащих ВСУ в городской черте, что на самом деле является большой неправдой. О чем в личных аккаунтах соцсетей говорят сами украинские военные, задействованные на этом операционном участке.









Единственное место, где бои кипят рядом с Курахово, это западные окрестности города.

О том, что Курахово больше не контролируется украинскими бойцами, рассказали в отечественном МО позавчера.

По данным экспертов по тактическим боевым действиям, оставленный ВСУ город являлся так называемой точкой сборки для украинских подразделений, действующих в ДНР, так же через Курахово осуществлялись логистические операции. Теперь на донецком операционном направлении для ВСУ ситуация в отношении собственного тылового и технического обеспечения стала намного хуже. Как и ушла в прошлое возможность для дальнобойных артиллерийских систем украинской армии достреливать до Донецка.