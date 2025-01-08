Более ранние "машины будущего" в лице танков Leopard 2, так и не смогли исправить ухудшающуюся обстановку в пользу ВС Украины.

Rheinmetall передала украинским ВС первую боевую машину пехоты Lynx. Об отправке украинским военным гусеничной бронемашины немецкого производства в свежей публикации рассказали корреспонденты германского издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В журналистском материале ставится акцент на том, что ВСУ пока что рано надеяться, что украинская армия получит сразу много таких БМП, потому что бронемашина должна сначала быть обкатанной в полномасштабных испытаниях. И лишь после этого стоит говорить о серийной поставке.

Репортёры напомнили, что между топ-менеджерами Rheinmetall и политическим руководством Украины ранее был заключен официальный меморандум о партнерстве стратегического уровня. После чего стороны запустили переговорную линию по появлению на территории Украины производственного комплекса, где совместными усилиями будут изготавливаться БМП Lynx и артиллерийские снаряды.

А мы напомним, что Lynx KF41 является новейшей боевой машиной, представленной Rheinmetall всего девять лет назад, что по армейским меркам было практически «вчера».

Но несмотря на всю новизну иностранной бронеединицы, с 2016 года лишь венгерские вооруженные силы вознамерились подписать контракт на покупку передовой германской БМП.

Коротко опишем, чем является гусеничная «Рысь». Согласно открытым данным, топ-менеджмент Rheinmetall в собственной презентации называет Lynx “БМП будущего”, вооружаемой 30-мм автоматической пушкой. Такой 45-тонной бронеединицей управляют три члена экипажа. В дополнение к орудийной установке может быть интегрирован пусковой комплекс ПТУР. В десантном отделении БМП помещается 9 штурмовиков.