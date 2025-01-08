Поздно просить более совершенные воздушные машины, так как в отставку ушла ведущий координатор военных поставок Украине в Пентагоне Лора Купер.

Украина получила от союзников слишком старые версии истребителей F-16, которые не в состоянии одерживать воздушные победы в боях, сталкиваясь с более актуальными экземплярами боевых машин, имеющихся на вооружении ВКС РФ. О том, что те экземпляры «Боевого сокола», которыми располагают украинские ВВС, в значительной мере уступают современным российским Су и МиГам, рассказал экс-глава управления коммуникаций командования воздушных сил украинской армии Юрий Игнат в собственном аккаунте одной из соцсетей.

По мнению бывшего полковника, украинские военные понимают отставание собственных F-16, которые не могут соревноваться с истребителями РФ.

Поэтому Пентагон или европейские союзники должны задуматься о передаче украинским ВВС самых современных модернизаций F-16, способных использовать как более совершенное управляемое ракетно-бомбовое вооружение, так и располагающие куда более передовым оборудованием, таким как разведывательные станции и радары.

Напомним, что в декабре украинские военные пилоты вновь подняли в воздух свои боевые машины после долгой паузы. Как раз во время боевой работы, один из F-16 был сбит в небе Запорожской области пару недель назад.

По данным российских журналистов, Киев получил порядка 30-ти экземпляров Fighting Falcon.

Отметим, что самые современные модели «Шестнадцатых» в своей конечной цене, такие как F-16EX, могут стоить даже больше чем истребители пятого поколения F-35. Разумеется, рассчитывать на отправку украинским пилотам таких машин было бы достаточно наивно.