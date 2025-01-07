Масса одной лишь взрывчатки в такой бомбе не менее 1 тонны.

Звено оперативно-тактической авиации ВКС РФ по наводке передовых авиационных наводчиков, сумевших выяснить замаскированный пункт временной дислокации украинской армии в курском приграничье, ударило самой тяжелой авиабомбой, которая используется отечественной бомбардировочной авиацией. Речь идёт о разрушении ПВД украинских сил, обосновавшихся в населённом пункте Никольское. О случае использования ФАБ-3000, оснащённом модулями планирования и коррекции, рассказали специалисты по OSINT телеграм-ресурса LOSTARMOUR.

По сообщению ТГ-канала, были атакованы бойцы ВСУ, разместившиеся в здании рядом с Малой Локней, до которой от места удара порядка 2000 метров.

Видео объективного контроля запечатлело, как тяжелый авиабоеприпас буквально превратил в ничто капитальное строение, после чего в воздух вознеся большой столб дыма.





А мы напомним, что в украинском Генштабе силами ударного батальона хотели, что называется, «подловить» ротацию российских военных на курском участке ЛБС, бросив в атаку в направлении Большого Солдатского порядка 500 человек на бронетехнике. Но украинские группы на бронетехнике остановили ещё на подступе к важному узлу, разбив весомое количество танков и бронемашин украинских резервов. Неудача украинских военных ничего не сказала генералитету ВСУ, который решил повторить атаку и сегодня, но всё оказалось безрезультатно. В одной из таких атак был уничтожен редкий британский танк, находящийся на вооружении ВСУ – ОБТ Challenger 2.