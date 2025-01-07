Элемент размером с холодильник из цезия имеет погрешность в измерении времени всего в 0,2 квадриллиона.

Китайские специалисты по атомной физике сконструировали портативные атомные часы сверхвысокой точности, способные изменить не только наше представление о точном времени, но и сильно помочь военным. О новой технологии, способной повлиять на будущие военные конфликты, рассказали журналисты South China Morning Post.

Ученые придумали и воплотили в физических материалах атомные часы, которые из-за своих размеров легко можно взять на территорию, где происходит военный конфликт – с целью применения в высокотехнологичных боях.

Как пояснили репортёры, чья специализация – это высокие технологии, система хронометража сверхвысокой точности необходима апологетам современного вооруженного конфликта. Всё благодаря тому, что такие системы остро востребованы в системе управления и нормального функционирования сверхчувствительных радаров, позволяющих на расстоянии в несколько тысяч миль друг от друга функционировать в одном идентичном режиме, находя и держа в фокусе радарной установки малозаметные воздушные средства, в том числе и сверхзвуковые истребители.









Вторичная польза от таких часов – это зримое повышение качества сигналов в РЭБ и поспособствовать качественной передаче больших объемов цифровых данных.

Раскрыли корреспонденты, и какой физический материал позволяет дать столь сверхточные временные характеристики: это цезий, интегрированный в установочный бокс высотой полтора метра, похожий на современный среднестатистический холодильник. Причем даже воздействие глубокого бездорожья, когда часы транспортируются, принесёт не слишком большой вред точности. Сообщается о погрешности атомного хронографа в 0,2 квадриллиона единицы и возможности работать длительный период в режиме сверхвысокой точности без привлечения инженерных сотрудников.